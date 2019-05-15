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Модернизация

Ростехнадзор по результатам внеплановой выездной проверки положительно оценил деятельность МРСК Центра

Ростехнадзор по результатам внеплановой выездной проверки положительно оценил деятельность МРСК Центра

17 мая 2019, 14:10
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА, РОСТЕХНАДЗОР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Данная информация была озвучена на совещании под руководством главы ведомства Алексея Алешина. Проверка Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) прошла во всех филиалах и исполнительном аппарате компании. В ходе нее оценивалось состояние электросетевого комплекса МРСК Центра.

В общей сложности  представители ведомства проверили 768 подстанций 35-110 кВ, около 50 тысяч км воздушных линий,  порядка 4300 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и 80 производственных административных зданий и сооружений.

По результатам проверки были отмечены хорошая организация в компании работы по поддержанию оборудования подстанций и воздушных линий электропередачи, динамичное и планомерное снижение количества технологических нарушений в последние 3 года и средней длительности перерывов электроснабжения, удовлетворительное состояние эксплуатируемого оборудования.

«Сотрудничество с Ростехнадзором, в том числе в рамках таких проверок, для нас очень ценно и полезно. Как показывает практика, оно является эффективным инструментом для повышения качества работы электросетевых компаний и обеспечения поддержания индекса состояния оборудования в соответствии требованиями Минэнерго. Проведенный совместно со специалистами  Ростехнадзора анализ в дальнейшем позволит компании более эффективно решать задачи по подготовке к отопительному периоду, дальнейшему снижению количества и средней продолжительности технологических нарушений в сетях, обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей», - отметил генеральный директор  ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

По итогам проверки также была особо отмечена оперативность реагирования персонала МРСК Центра на указанные в ходе проверки замечания: 75 % из них были устранены еще до окончания проверочных   мероприятий, устранение оставшихся будет завершено до конца 2019 года в рамках производственных программ.  А также – на организованную  в компании системную работу по повышению уровня подготовки сотрудников.

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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