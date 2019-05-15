"Янтарьэнерго" провело День открытых дверей для малого и среднего предпринимательства

В «Янтарьэнерго» прошёл ежегодный День открытых дверей для субъектов малого и среднего бизнеса, посвященный вопросам организации закупочной деятельности энергокомпании. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

Участниками встречи стали представители 8 компаний: «ТатЭнерго», «РСО-Энерго», «НВП-Энерго», «ТК-ЭнергоСтрой», «ХГ Энергокомпани»; «АЭМЗ»; «СКБ ЭП». Все они уже долгое время работают на рынке поставки оборудования для энергокомпаний.



В рамках Дня открытых дверей заместитель начальника управления конкурсных процедур Анна Поршина презентовала результаты производственной деятельности «Янтарьэнерго» в 2018 году, рассказала участникам о программе партнёрства, действующей между сетевой компанией и субъектами МСП. Программа направлена на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков. Представитель Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Дмитрий Паршин рассказал о мерах финансовой, маркетинговой и информационной поддержки.



Предприниматели в свою очередь провели демонстрацию своего оборудования и обсудили особенности его применения с техническим подразделениями «Янтарьэнерго». Также в рамках встречи субъекты МСП задали все интересующие вопросы сотрудникам закупочного подразделения сетевой компании. На повестке дня были нововведения в законодательстве в сфере размещения заказа и особенности работы электронных торговых площадок.



По итогам 2018 года «Янтарьэнерго» продемонстрировало высокие показатели по объему закупок у субъектов МСП. Стоимость проведенных закупок электросетевой компании по итогу года составила 7,26 млрд. рублей, из которых почти четверть приходится на малое и среднее предпринимательство. Также по итогам прошлого года «Янтарьэнерго» вошло в пятерку лидеров по объему закупок у малых и средних компаний в своем регионе, оказавшись на 2 месте.



Стоит отметить, что День открытых дверей стал традиционной площадкой информирования участников закупочных процедур о мероприятиях в «Янтарьэнерго», направленных на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП, каналом обратной связи потенциальных участников закупок. Подобные круглые столы проходят ежегодно во всех дочерних обществах группы компаний «Россети».