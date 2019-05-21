Концепция Энергетического перехода в Германии под угрозой провала

В течение последнего десятилетия в Германии активно реализовывалась концепция Энергетического перехода (Energiewende*) – крупнейшего энергетического проекта с момента объединения страны. Energiewende до настоящего времени рассматривался общественностью как общемировая модель экологической трансформации энергетического сектора, положившей начало активным вложениям денежных средств в строительство энергетических объектов на основе ВИЭ во многих странах.

Однако, в 2018 г, правительство Германии признало необходимость приостановки процесса поэтапного отказа от использования угольного топлива и невыполнение принятых обязательств по сокращению выбросов парниковых газов к 2020 г. На сегодняшний день объем выбросов парниковых газов остановился на уровне 2009 г.

По оценкам экспертов журнала Der Spiegel за последние пять лет реализация Energiewende обходится Германии в $ 36 млрд в год на фоне протестов граждан против внедрения ВИЭ-генерации в сельскохозяйственных районах страны.

Темпы развертывания энергообъектов на базе ВИЭ и связанной с ними сетевой инфраструктуры резко замедляются. Так, в 2018 г. было установлено в два раза меньше ветровых турбин, чем 2017 г. Последний ввод новых ЛЭП по схеме выдачи мощности генерирующих объектов на ВИЭ зафиксирован также в 2017 г. и составил 30 км.

Прогнозы сторонников солнечной и ветровой энергетики о том, что снижение себестоимости производства солнечных панелей и ветротурбин приведет к бурному росту энергетики на основе ВИЭ и снижению экономических затрат, вызывают серьезные сомнения.

Так, в период с 2000 по 2019 гг. Германия увеличила долю ВИЭ-энергетики с 7% до 35%. Увеличение доли ВИЭ в электроэнергетике с нынешних 35% до 100% в период 2025-2050 гг. обойдется Германии в $ 3,8-4 трлн, что эквивалентно семикратному превышению государственных расходов, выделяемых на развитие ВИЭ-энергетики в период с 2000 по 2025 гг.

Из запланированных 7 700 км новых ЛЭП, построено только 8%, крупномасштабное аккумулирование электроэнергии остается неэффективным и дорогостоящим, эффективность использования источников энергии на основе водорода – ниже 40%, а выделение 20-летних правительственных субсидий, предоставляемых генерирующим компаниям в секторах солнечной и ветровой энергетики, закончится в 2020 г.

Нельзя также не учитывать физические особенности, присущие ВИЭ-генерации. Так, например, при одинаковом объеме вырабатываемой электроэнергии для размещения СЭС требуется в 450 раз большая площадь земельных участков, чем для АЭС, а для ВЭС – в 700 раз большая, чем для газовых ТЭС.

Указанные обстоятельства не только подтверждают слишком высокую стоимость перехода на ВИЭ-энергетику даже для богатой и технологически развитой Германии, но и ставят под сомнение возможность развивающихся стран следовать аналогичным путем развития энергетики (включая отказ от использования ископаемых видов топлива).

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* Политический курс, взятый правительством Германии и направленный на постепенный отказ от использования ископаемого углеводородного топлива и ядерной энергетики, а также практически полный переход на ВИЭ. В рамках концепции к 2020 году планируется увеличить долю электроэнергии, получаемую из альтернативных источников, до 35%, а к 2030, 2040 и 2050 до 50, 65 и 80% соответственно.