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Модернизация

Энергетики ремонтируют распредсеть юго-западного энергорайона

Энергетики ремонтируют распредсеть юго-западного энергорайона

24 мая 2019, 16:40
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») продолжают ремонт распределительной сети 0,4-10 кВ на юго-западе края. Энергетики заменили 86 опор, 403 дефектных изолятора, 17,5 км изношенного алюминиевого провода на провод с большим сечением, что позволило повысить напряжение поставляемой потребителям электроэнергии и снизить ее технические потери.

Для улучшения качества и надежности электроснабжения бытовых потребителей специалисты Кубаньэнерго выполнили ремонт четырех комплектных трансформаторных подстанций. Заменили 302 устаревших ответвления в домовладения общей протяженностью более 8 км. Взамен традиционного алюминиевого провода использован самонесущий изолированный провод (СИП), которые имеет более высокий класс безопасности, устойчив к неблагоприятным природным воздействиям и обладает высокими противопожарными свойствами. Кроме того, применение СИП практически исключает несанкционированное подключение к электросети и снижает эксплуатационные расходы. Общая стоимость работ составила более 2,1 млн рублей.

Всего в рамках ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» в текущем году планирует направить около 82 млн рублей.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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