Компании "Сименс" и "БВК" подписали первый договор на поставку продукции

Сегодня в Челябинске компании «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) и «БВК» (входит в Промышленную группу «КОНАР») подписали договор на поставку литых заготовок. Свои подписи под документом поставили Генеральный директор «Сименс Технологии Газовых Турбин» Нико Петцольд и Директор «БВК» Данила Пыхов.

Компании договорились о стратегическом партнерстве и квалификации сталелитейного завода «БВК» в качестве поставщика стальных отливок для деталей газовой турбины SGT5-2000E производства «Сименс».

«БВК» — российско-итальянское высокотехнологичное предприятие, созданное совместно с ведущим литейным производством Европы Cividale S.p.A.

Сотрудничество между СТГТ и «БВК» позволит локализовать производство таких компонентов газовой турбины как корпус подшипника турбины и обойму направляющих аппаратов турбины. В настоящее время газовая турбина SGT5-2000E уже локализована на 62%. К 2020 году планируется довести этот уровень до 70%.

«Подписанный сегодня документ является свидетельством последовательной реализации нашей программы локализации. Мы продолжаем активно работать с российскими поставщиками и проводить их квалификацию. Уверен, компания «БВК» как одно из самых современных сталелитейных производств в России, станет надежным поставщиком продукции и будет развивать свои компетенции совместно с «Сименс». Накопленный опыт, компетенции и площадки по производству энергетического оборудования позволят нам стать надежным партнером для российских компаний в рамках программы «ДПМ-2», - отметил Генеральный директор «Сименс Технологии Газовых Турбин» Нико Петцольд.

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«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – международный технологический концерн, который на протяжении более 170 лет является синонимом технического совершенства, инноваций, качества и надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность во многих странах мира и специализируется в таких областях, как производство и распределение энергии, интеллектуальная инфраструктура для зданий и распределенные энергосистемы, автоматизация и цифровизация промышленных отраслей. Независимое юридическое лицо «Сименс Мобильность» является ведущим поставщиком интеллектуальных транспортных решений для железных и автодорог. Так, «Сименс» задает тенденции на рынке пассажирских перевозок и транспортных услуг. Также «Сименс» является мажоритарным владельцем компаний Siemens Healthineers AG и Siemens Gamesa Renewable Energy, что делает его одним из крупнейших в мире поставщиков медицинского оборудования и цифровых услуг в сфере здравоохранения, а также экологичных решений для береговой и морской ветроэнергетики. В 2018 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль – 6,1 млрд. евро. На конец сентября 2018 года в «Сименс» работали 379 тысяч сотрудников по всему миру. Узнать больше о компании можно на странице в Интранете: www.siemens.com

Управление «Нефтегаз и энергетика» компании «Сименс» (GP) задает глобальные тренды в секторе энергетики, помогая заказчикам идти в ногу с постоянно растущим спросом в современной промышленности и бытовом секторе. GP располагает обширными компетенциями на протяжении всей цепочки создания добавленной стоимости в энергетике и предлагает уникальный по своей комплексности портфель для коммунальных служб, независимых производителей электроэнергии, операторов магистральных сетей и нефтегазовой промышленности. Продукты, решения и услуги GP предназначены для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, производства энергии на центральных и распределенных ТЭС, а также передачи энергии в сети. Штаб-квартира Управления находится в Хьюстоне, США, а штат насчитывает свыше 64.000 сотрудников в более чем 80 странах. «Нефтегаз и энергетика» считается ведущим новатором современных энергосистем и энергосистем будущего, так как у этого бизнеса более 150 лет опыта.

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 3000 сотрудников. Оборот в 2018 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,0 млрд. евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru

ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) – совместное предприятие «Сименс АГ» (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%), основанное в декабре 2011 года под Санкт-Петербургом. Сфера деятельности – производство и обслуживание газовых турбин мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ. Предприятие занимается разработкой, производством, продажей и сервисом газовых турбин большой мощности. Приоритетная задача предприятия - полная локализация производства в РФ. www.siemens.ru/gas-turbines

Сталелитейный завод ООО «БВК» создан в 2013 году совместно с итальянской компанией Cividale S.p.A., является резидентом Индустриального парка «Станкомаш», г. Челябинск. Одно из самых современных производств на территории Российской Федерации и Европы. Используемая технология изготовления литейных форм из холоднотвердеющих смесей позволяет получать сложные крупногабаритные отливки весом от 300 кг до 30 тонн из углеродистых и низкоуглеродистых марок сталей, а также высоколегированных, коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных марок сталей. ООО «БВК» производит изделия для рынков трубопроводной арматуры, нефтегазовой, энергетической и атомной промышленности, для судостроения.