Пять технологических проектов Ростеха стали победителями корпоративной программы "Вектор"

Жюри, в состав которого вошли эксперты крупнейших российских компаний, определило пять лучших проектных команд в рамках корпоративной программы «Вектор». Команды-победители получат консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.

Программа стартовала в августе 2018 года и прошла в несколько этапов. В финал вышли 15 команд, предложивших технологические решения в самых разных областях – от энергетики и машиностроения до цифрового мониторинга условий выращивания сельскохозяйственных культур. Пять из них по итогам голосования получат дополнительное финансирование на реализацию проектов и смогут продолжить работу над созданием своих продуктов в корпоративном акселераторе Госкорпорации Ростех.

«Одна из ключевых проблем диверсификации – нехватка кадров, обладающих современными знаниями в области технологий и проектной работы. Программа «Вектор» помогает формировать кадровый актив, способный создавать и продвигать на рынки востребованные, конкурентоспособные гражданские продукты. Эта работа на базе Академии Ростеха будет продолжена: уже в текущем году стартует новая волна программы», – прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В состав жюри, которое определило победителей пилотного проекта, вошли представители Госкорпорации Ростех, а также эксперты «Сбербанка», «Сколково», «Татнефти», «Норникеля», «Лаборатории Касперского», «Росатома» и других ведущих российских компаний.

В список победителей вошла команда, разработавшая лидар – лазерный радар для дистанционного обнаружения углеводородных газов (УВГ) с борта вертолета или беспилотника. Он может использоваться для мониторинга выбросов попутных газов, поиска газовых выбросов в Арктике, шельфовой разведки и цифровизации добычи углеводородов. Реализовать проект планируется на базе АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» (холдинг «Высокоточные комплексы»).

В пятерку лучших также вошли специалисты, которые спроектировали установку химического травления для микроэлектромеханических систем (ЦНИИ «Электроника»). Ее планируется использовать, в частности, при производстве полупроводниковых датчиков газа с улучшенными характеристиками.

Кроме того, жюри поддержало проект создания лидара для машинного зрения на основе микроэлектромеханического зеркала – устройство даст беспилотникам возможность более четко «видеть» окружающую обстановку (АО «ГОИ им. С.И.Вавилова, холдинг «Швабе»). В числе победителей также – команды, разработавшие технологию производства тонкоплtночных постоянных магнитов для СВЧ-электроники (АО «Спецмагнит», холдинг «Росэлектроника») и проект «Автоматизированный 3D-контроль», который позволяет автоматически контролировать геометрию объектов сложной формы при их производстве (ОАО «ВИЛС», холдинг «РТ-Проектные технологии»).

«В финале выбраны наиболее креативные и амбициозные специалисты – проектные лидеры, способные сформулировать идею и выстроить всю цепочку работы, от создания продукта до его продвижения на рынках. Это человеческий капитал, который работает на достижение стратегических целей Корпорации, и в который мы готовы инвестировать», – прокомментировал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Образовательная программа «Вектор» была запущена Академией Ростеха с целью создания кадрового актива, необходимого для конверсии предприятий ОПК и увеличения доли гражданской продукции Ростеха до 50% к 2025 году. За 10 месяцев участники прошли комплексное обучение в сфере проектной работы и маркетингового продвижения продуктов. По итогам многоступенчатого отбора 1700 сотрудников прошли онлайн-обучение, 120 лучших сотрудников были признаны технологическими лидерами Ростеха.