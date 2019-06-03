На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап опытно-промышленной эксплуатации

На энергоблоке №2 поколения «3+» Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») начался этап опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ).

ОПЭ является частью комплекса работ по вводу энергоблока, этот этап состоит из четырех подэтапов: освоение уровня мощности 50%, освоение уровня мощности 75%, освоение номинальной мощности (включает в себя стадии испытаний на уровнях 90% и 100%), а также комплексное опробование оборудования (сдаточные испытания) энергоблока и приемка его в эксплуатацию.

Первое включение энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 в сеть (энергопуск) состоялось 1 мая 2019 года. Разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №2 в ОПЭ станция получила 3 июня 2019 года. После этого началось тестирование оборудования в различных режимах и выход на 50% мощности.

Этап ОПЭ закончится после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности, включая номинальную (100%), и выполнения всех сдаточных испытаний энергоблока. После чего будет выполнена проверка Ростехнадзора сооруженного энергоблока на соответствие проекту и выдано соответствующее заключение. Ожидается, что в промышленную эксплуатацию энергоблок №2 будет сдан в конце 2019 года.

Для справки:

Генеральный проектировщик энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 - АО «Атомэнергопроект», генеральный подрядчик – АСЭ, инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» – устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

В настоящее время Нововоронежская АЭС является крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. Она обеспечивает около 90% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности города Нововоронежа в тепле, снабжает энергией свыше 20 крупных предприятий и 2,3 млн жителей Центрально-Черноземного региона. Ввод энергоблока №2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность НВ АЭС в 1,5 раза, даст импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и пополнит бюджет региона.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 году.

Энергоблоки №1 и №2 были остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно. Энергоблок №3 был остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 был введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года.

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом», Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС