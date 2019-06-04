В Бурятии энергетики обсудили технические новинки в ходе научно-технического совета

4 июня в рамках Межрегиональных соревнований профессионального мастерства, которые проходят в городе Улан-Удэ, состоялся научно-технический совет ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети». Главные инженеры из девяти регионов обсудили эффективность новинок от крупнейших производителей электротехнической продукции и целесообразность их внедрения в компании.

Свои товары на суд энергетиков представили более 20 компаний из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов. Не остался в стороне и Улан-Удэнский приборостроительный завод, который в последние годы стал производить высокотехнологичные приборы учета который в последние годы стал производить высокотехнологичные приборы учета для энергетических компаний в том числе для филиала «Бурятэнерго».

– Научно-технический совет это традиционное мероприятие. Оно проходит ежегодно. В этом году оно проходит в более расширенном, представительном формате. Мы пригласили наших партнеров. Свою продукцию продемонстрировали более 20 крупнейших компаний-производителей электротехнического оборудования. – рассказал, заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер ПАО «МРСК Сибири» Игорь Сорокин. - Такие обсуждения чрезвычайно полезны для развития энергетического комплекса. Мир стремительно меняется, задача ближайшего будущего перейти к цифровым технологиям. В ближайших планах по Бурятии, например, внедрить полностью цифровой РЭС в Прибайкальском районе. Для этого нам нужно новое современное оборудование и встречи с возможными поставщиками, обсуждение технических характеристик с коллегами из разных регионов позволяют нам выбрать лучший путь для развития всего электросетевого комплекса, – отметил он.

Особый интерес вызвало оборудование, призванное предотвратить налипание снега на проводах. Это настоящая проблема для энергетиков Сибири и Дальнего Востока. Образование ледяной корки приводит к тому, что провод не выдерживает и обрывается под ее тяжестью, а потребители остаются без света. Новые разработки помогут устранить эту проблему.