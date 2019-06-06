Александр Новак: "Необходимо кооперироваться, говорить не о протекционизме, а о сотрудничестве для обеспечения энергией"

В рамках выступления на «Энергетической панели» Петербургского Международного Экономического Форума Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал о тенденциях, влияющих на мировой энергетический рынок, а также об энергетических возможностях России.

Александр Новак отметил, что энергетика сегодня является отраслью с высокой волатильностью и, при этом, жестким регулированием. По его словам, компаниям сектора приходится под тенденции рынка.

«Нам необходимо вернуться к рынку. Рынок находится в постоянной неопределенности из-за санкций, различных ограничений, которые не позволяют нам стратегически планировать. При этом, мы понимаем, что потребление энергии в мире будет расти и мы понимаем, что нам нужно будет его обеспечивать ресурсами», - рассказал Министр.

В настоящий момент энергетика переживает серьезную трансформацию – растет роль газа, ВИЭ, искусственного интеллекта, цифровизации, продолжил глава Минэнерго России.