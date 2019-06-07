Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор "Россети Центр" – управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский подписали соглашение о взаимодействии

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ярославской области и «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса региона. Документ подписали Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») Игорь Маковский.

Соглашение определяет порядок взаимодействия между областным правительством и одной из крупнейших электросетевых компаний страны в рамках повышения качества и надежности электроснабжения региона и технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

– Наша главная задача – улучшение качества жизни в Ярославской области, а это невозможно без стабильного электроснабжения, – сказал Дмитрий Миронов. – Соглашение предусматривает создание условий для модернизации объектов электросетевой инфраструктуры, в том числе с применением технологий цифровой трансформации в рамках долгосрочного тарифного регулирования. Подобная модернизация также повысит инвестиционную привлекательность региона, позволит более точно учитывать потребление электроэнергии, снизить технологические потери, сократить время восстановительных работ.

Среди перспективных проектов «Россети Центр», которые будут реализованы в Ярославской области, – создание единого центра управления сетями, цифровой подстанции и «цифрового» района электрических сетей, ключевыми технологиями которого станет распределённая автоматизация (реклоузеры, управляемые разъединители и индикаторы короткого замыкания) и комплексная система энергомониторинга (интеллектуальный учет электроэнергии).

«Ярославская область - промышленно развитый регион, занимающий по этому показателю высокие позиции в центральном федеральном округе. развитие электросетевого комплекса региона позволит обеспечить надёжное, качественное и доступное электроснабжение для мощных производственных объектов и населения области, повысить энергетическую эффективность, что положительно повлияет на инвестиционный потенциал региона и комфорт его жителей» - отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.