Ленинградская АЭС-2: на втором энергоблоке ВВЭР-1200 стартовала активная фаза пролива на реактор

7 июня 2019 года на площадке Ленинградской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) началась вторая фаза пролива на открытый реактор второго энергоблока с реактором ВВЭР-1200. Это одно из самых важных опробований оборудования и технологических систем, которые проводятся после окончания основных строительных и монтажных работ на энергоблоке.

Как пояснил начальник смены атомной станции Юрий Паклянов, в ходе активного этапа пролива специалисты опробуют оборудование четырех защитных систем безопасности, подтвердят качество монтажа трубопроводов, убедятся в их проходимости, выполнят послемонтажную очистку их внутренних поверхностей, а также измерят необходимые параметры работы оборудования (температуру, давление, расход и т.д.).

«Все системы, которые нам предстоит протестировать, связаны с первым контуром реакторной установки, а значит, напрямую влияют на безопасность энергоблока. Одни нужны для регулирования реактивности при изменениях нагрузки, пусках и остановах блока, другие для предотвращения или минимизации последствий самых серьезных гипотетических аварий, в том числе, связанных с потерей теплоносителя. Поэтому качество монтажа и пуско-наладки систем, их подготовка к работе должны отвечать самым высоким требованиям», - рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

Во время пролива все переключения и управление оборудованием и арматурой будут производиться по пошаговым процедурам дистанционно с блочного пункта управления. Задача оперативного персонала энергоблока и персонала наладочной организации – контролировать технологические параметры и состояние проверяемого оборудования и систем как на блочном пункте управления, так и по месту. Для подтверждения чистоты трубопроводов организовано проведение химического анализа промывочных вод. Показатели качества последних должны быть не менее 95% от исходной химобессоленной воды, используемой при проведении пролива.

Первый, пассивный этап пролива стартовал 20 мая 2019 года. Во время этой операции были успешно промыты трубопроводы от компенсатора давления и четырех гидроёмкостей системы аварийного охлаждения активной зоны до реактора. В результате специалисты подтвердили чистоту и высокое качество монтажа трубопроводов, соединяющих основное оборудование первого контура.

Полностью завершить пролив систем на открытый реактор планируется до конца июня. Пролив на реактор – первая из операций на этапе предпусковых наладочных работ. В последующем на втором энергоблоке ВВЭР-1200 испытают двойную защитную оболочку здания реактора, выполнят гидравлические испытания и циркуляционные промывки первого и второго контуров, проведут холодно-горячую обкатку и ревизию основного оборудования реакторной установки. Все эти операции должны подготовить второй новый ленинградский энергоблок к физическому пуску. Его начало запланировано на 2020 год.

Для справки:

По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен новый блок поколения «3+» Ленинградской АЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт, срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности. Проект Ленинградской АЭС-2 является референтным для таких международных проектов Госкорпорации «Росатом» как Белорусская АЭС, АЭС «Пакш-2», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Ханхикиви-1» и т.д.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 года. Продолжается сооружение энергоблока №2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС