На площадке Адыгейской ВЭС завершён монтаж первой ветроустановки. Высота башни с ротором, диаметр которого 100 метров, составляет 149 метров. Мощность каждой ветроустановки – 2,5 МВт. Стометровая башня состоит из 8 модульных секций.

На монтаже каждой башни задействовано 35 специалистов, 4 крана и вспомогательная техника. Наиболее сложные технологические операции при монтаже ветроэнергетической установки выполняются уникальным высотным краном большой грузоподъёмности до 500 т на высоте до 120 метров и служащим для навески гондолы, генератора и ступицы со смонтированными заранее лопастями.

Все оставшиеся 59 фундаментов Адыгейской ВЭС (а заливка и набор прочности фундаментов требуют наиболее длительного цикла по сравнению с другими этапами возведения ВЭУ) готовы к монтажу башен. На сегодня работы по монтажу ведутся параллельно на двух точках ветропарка.