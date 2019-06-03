"Тюменьэнерго" и "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение эффективности электроэнергетики за счет автоматизации и внедрения технологий промышленного интернета, подписали сегодня, 11 июня, на XI Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске АО «Тюменьэнерго» («Россети Тюмень») и ПАО «Ростелеком».

«Сотрудничество с таким партнером как «Ростелеком» способствует внедрению инновационных технологий, в том числе промышленного интернета и «больших данных», развитию совместной инфраструктуры «Тюменьэнерго», оператора связи и субъектов РФ, на территории которых работают компании, созданию на всех уровнях информационного пространства единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Все это позволит нам, энергетической компании, повысить надежность и качество передачи электроэнергии, сформировать новую инфраструктуру и максимально эффективно осуществлять свою деятельность, что, в свою очередь, повысит энергетическую безопасность Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа и обеспечит новый уровень качества жизни населения в регионах», – прокомментировал генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Александр Мелихов.

В рамках Соглашения компании договорились о долговременном сотрудничестве в целях развития «Цифровой экономики» Российской Федерации, решения задач инновационного развития, совместной разработки и внедрения технологий промышленного интернета на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.