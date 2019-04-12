Визит врио главы администрации Дзержинского района Виталия Грачёва

5 июня состоялась рабочая поездка врио главы администрации Дзержинского района Виталия Грачёва в деревню Жилетово.

Начался визит с посещения ООО "Калужский кабельный завод". Это предприятие существует уже чуть более 25 лет, выпускает большой ассортимент продукции, поставляемой во многие регионы России и сопредельные государства, является социально-ориентированным, оказывает помощь поселению. Экскурсию по предприятию провели директор предприятия Григорий Кононов, начальник производства Владимир Рейнталь. Гости побывали в цехах волочения и изготовления кабелей, в том числе на новом производственном участке, построенном в минувшем году. На предприятии трудится более 130 человек, коллектив здесь стабильный.

По итогам визита прошло небольшое совещание, на котором Григорий Петрович Кононов рассказал о предприятии, планах по его развитию, существующих проблемах. Один из непростых вопросов, затронутых в ходе общения - технологическая дорога бывшего Ново-Пятовского НПО, примыкающая к предприятию, которая очень сильно пылит и не обслуживается должным образом. Обсуждались варианты решения этой проблемы.