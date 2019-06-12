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Мероприятия

Поздравление генерального директора ЗАО "ЗЭТО" с Днём России

Поздравление генерального директора ЗАО ЗЭТО с Днём России

12 июня 2019, 13:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗЭТО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 

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Дорогие друзья и коллеги!
От имени коллектива ЗАО «ЗЭТО» и от меня лично примите поздравления с государственным праздником – Днём России!

Этот праздник объединяет всех, кто любит свое Отечество, гордится его тысячелетней историей, богатейшим и духовным культурным наследием. Все мы - единый народ, и наши устремления и надежды могут осуществиться только при условии сохранения независимости страны и укрепления ее суверенитета. Время требует от нас слаженной и плодотворной работы во благо нашей Родины, и я уверен, вместе у нас всё получится! Вместе мы победим!
Желаю всем вам крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, успехов в труде на благо Отечества и родного города. Мира, счастья и процветания нашей великой России!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»,
ДЕПУТАТ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Д. В. МУНШТУКОВ

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

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