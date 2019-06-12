Поздравление генерального директора ЗАО "ЗЭТО" с Днём России

Этот праздник объединяет всех, кто любит свое Отечество, гордится его тысячелетней историей, богатейшим и духовным культурным наследием. Все мы - единый народ, и наши устремления и надежды могут осуществиться только при условии сохранения независимости страны и укрепления ее суверенитета. Время требует от нас слаженной и плодотворной работы во благо нашей Родины, и я уверен, вместе у нас всё получится! Вместе мы победим!

Желаю всем вам крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, успехов в труде на благо Отечества и родного города. Мира, счастья и процветания нашей великой России!