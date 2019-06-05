Ученые ЦНИИТМАШ рассказали о своих достижениях на конференции по ультразвуковой дефектоскопии

Ученые Государственного научного центра АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – Атомэнергомаш) выступили с докладами на XXII петербургской конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов» (УЗДМ-2019).

В рамках конференции УЗДМ-2019 специалисты обсуждали вопросы развития методической базы ультразвукового контроля (УЗК) металлов, возможностей и особенностей инновационных преобразователей, приборов и цифровых методов обработки и представления информации УЗК, ультразвуковых технологий в задачах контроля, диагностики, мониторинга и оценки ресурса ответственных объектов энергетики, трубопроводного и железнодорожного транспорта, метрологического обеспечения современных средств и технологий УЗК, стандартизации и нормативного обеспечения УЗК и подготовки и подтверждения квалификации персонала по УЗК. Ученые института неразрушающих методов исследования металлов ГНЦ ЦНИИТМАШ выступили на конференции с 6 докладами.

Главный научный сотрудник лаборатории комплексной технологии неразрушающего контроля Николай Разыграев представил доклады «Стандартизованные методики ультразвукового контроля сварных соединений и наплавленных покрытий» и «Методики ультразвукового контроля и измерения толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий». В докладе были раскрыты основные положения введенных ГОСТ Р 50.05.02-2018 и ГОСТ Р 50.05.03-2018, в которых определены требования и порядок проведения ультразвукового контроля и ультразвуковой толщинометрии объектов атомной энергетики.

Главный научный сотрудник лаборатории ультразвуковых методов исследования и метрологии Любовь Воронкова в своем докладе рассмотрела возможности и ограничения применения преобразователей с фазированными решётками при ультразвуковом контроле. Качание акустической оси и фокусировка диаграммы направленности представляют несомненное преимущество по сравнению со стандартными преобразователями. Но, с другой стороны, формирование их диаграммы направленности недостаточно изучено, отсутствует общепринятая терминология, не разработаны браковочные критерии. Решение этих проблем позволит использовать преобразователи с фазированными решётками как обычную технологию ультразвукового контроля.

Старший научный сотрудник лаборатории комплексной технологии неразрушающего контроля Максим Цуканов выступил с докладом на тему «Влияние антикоррозионного плакирующего слоя на параметры УЗК». Он рассказал о том, что применяемые методики УЗК корпусов реактора через наплавку не обладают достоверностью и повторяемостью результатов, об обнаруженном явлении, приводящем к перебраковке при УЗК корпуса реактора через наплавку, и о возможных путях решения этой проблемы.

Старший научный сотрудник лаборатории ультразвуковых методов исследования и метрологии Андрей Жуков представил доклад «Исследование акустического тракта внутритрубного инспекционного прибора для комбинированных дефектов». В докладе приведены результаты работы, направленной на повышение выявляемости и идентификации трещин, развивающихся от деформации стенки магистрального нефтепровода при проведении внутритрубной диагностики акустическими внутритрубными приборами (ВИП) высокого разрешения. По результатам работы получены теоретические выражения и графические зависимости, позволяющие скорректировать чувствительность при настройке ВИП.

Научный сотрудник лаборатории комплексной технологии неразрушающего контроля Дмитрий Михайлов выступил со стендовым докладом «Методология разработки испытательных образцов для аттестации систем и методик неразрушающего контроля АЭС с ВВЭР-1200». Он рассказал об опыте разработки и изготовления в ЦНИИТМАШ в 2016-2018 годах испытательных образцов с реальными и реалистичными дефектами, предназначенных для аттестации систем и методик предэксплуатационного и эксплуатационного контроля ВВЭР-1200 на Ново-воронежской АЭС-2.

Конференция прошла 28-31 мая в поселке Репино, Санкт-Петербург. Организаторы конференции – АО «НИИ мостов» и Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС им. Александра I).