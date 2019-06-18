"Камский кабель" на "Большой разведке"

Камский кабель, камкабель

Представители ООО «Камский кабель» приняли участие в церемонии открытия и в экспертном совете всероссийского акселератора «Большая разведка-2019».

14 июня на площадке завода им. Шпагина состоялось торжественное открытие юбилейного, десятого конкурса инновационных проектов и стартапов. В этом году на участие было подано рекордное количество заявок — 340 из 64 городов России.

Участников и гостей мероприятия приветствовали организаторы, спикеры и эксперты, в том числе Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Иванов, заместитель генерального директора ООО «Камский кабель» Андрей Исаченко.

«На нашем предприятии внедряется большое количество решений по автоматизации производственных и бизнес- процессов. Мы всегда стремимся быть в тренде инноваций, заинтересованы в перспективных, прорывных проектах и талантливых молодых людях, которые способны по новому не только посмотреть на процессы и технологии, но и внедрить их. Участие в акселераторе в качестве компании-эксперта – это возможность поддержать и дать старт в реализации прорывных идей и проектов участников», – отметил Андрей Исаченко.

Сразу после официального открытия стартовали защиты проектов. В рамках конкурса выделено 5 основных направлений: TechNet; IT,Robotics & SmartCity; Chemical; Mining & Energy; GreenTech, а также акселераторы АО «Сибур-Химпром, «АО «ОДК», «90-летие Пермской нефти» ООО «Лукойл-Пермь». В течение дня участники презентовали свои идеи в рамках корпоративных и тематических акселераторов.

«Камский кабель» является генеральным спонсором и экспертом трека «IT, Robotics & Smart city». Представители предприятия оценили презентации в рамках трека. Среди наиболее интересных проектов, которые могли бы быть реально адаптированы под нужды предприятия, отмечены – система аналитики данных и приложение, основанное на дополненной реальности. В числе социальных значимых проектов – многофункциональная трость для слепых и спасательный браслет. Впереди участников ждут два этапа акселерационных программ и экспертная сессия. Итоги конкурса будут подведены в конце октября.

Генеральными партнерами «Большой разведки 2019» являются: АО «Сибур-Химпром», АО «ОДК», ООО «Камский кабель», ООО «Лукойл-Пермь», среди индустриальных партнеров: АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-Стар», ПАО «Уралкалий», АО «Эр-Телеком», ФРИИ и многие другие.