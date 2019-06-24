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Модернизация

Завершена модернизация систем противоаварийной автоматики на 9 подстанциях Оренбургской области

Завершена модернизация систем противоаварийной автоматики на 9 подстанциях Оренбургской области

24 июня 2019, 13:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети – ФСК ЕЭС) выполнила проект модернизации систем релейной защиты и автоматики (РЗА) на 9 магистральных подстанциях 220 кВ, расположенных в Оренбургской области. На энергообъектах установлены современные микропроцессорные защиты, что позволит повысить надежность электроснабжения региона с населением около 2 млн человек, а также крупных промышленных потребителей – предприятий «Оренбургнефть» (НК «Роснефть») и «Газпром добыча Оренбург».

Общая стоимость проекта составляет 194 млн рублей. В рамках модернизации на цифровое оборудование заменены электромеханические устройства автоматики управления и релейной защиты. Новое оборудование произведено в России, оно отличается высокой надежностью и быстродействием.

При возникновении технологических нарушений микропроцессорные комплексы РЗА позволяют в кратчайшие сроки отключить поврежденный участок электрической сети, минимизируя риск развития аварии. Кроме того, такое оборудование имеет функцию самодиагностики, благодаря чему значительно сокращается вероятность отказа из-за неисправностей.

Модернизированы 75% питающих центров Оренбургской области. В том числе подстанция 220 кВ «Михайловская» – межрегиональный сетевой узел, связывающий энергосистемы Оренбургской и Самарской областей с Республикой Татарстан, а также обеспечивающий электроснабжение северных районов Оренбургской области, нефтегазовых предприятий и объектов РЖД.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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