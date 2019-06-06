Курскэнерго успешно продолжает реализацию ремонтной программы 2019

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги деятельности по реализации ремонтной программы за 5 месяцев 2019 года. С января по май энергетики направили на ремонт объектов электросетевого комплекса Курской области более 62 млн рублей. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В общей сложности на сегодняшний день специалистами Курскэнерго отремонтировано порядка 780 км линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4-110кВ. В рамках ремонтных работ заменено более 120 км провода, установлено 1323 новых опоры и 6230 изоляторов, отремонтировано 108 трансформаторных подстанций и 68 трансформаторов. Выполнен ремонт 12 маслоприемных устройств, 73 масляных выключателей 35-110кВ и 34 разъединителей 35-110кВ, а также произведена диагностика 8 выключателей 110кВ. Помимо этого, от древесно-кустарниковой растительности расчищено 415 га трасс воздушных линий (ВЛ) 0,4-110кВ.

Завершается капитальный ремонт оборудования подстанций (ПС) 35/10кВ «Туровка», «Кульбаки», «Иванино», «Студенок», от которых зависит надежность и качество электроснабжения жителей областных центров. Продолжается ремонт ПС 110кВ «Паники», 110/10кВ «СТК» и «Ивница», 35/10кВ «Благодать», «Погожее» и «Чапаевская». Они являются ключевыми источниками электроснабжения социальной и промышленной инфраструктуры Обоянского, Глушковского, Курчатовского, Касторенского, Медвенского, Золотухинского, Железногорского районов Курской области.

Кроме того, энергетики приступили к ремонтным работам на подстанции 110/35/10кВ «Фосфоритная», которая обеспечивает электроснабжение город Щигры и населенные пункты Щигровского и Черемисиновского районов. В соответствии с планов на энергообъекте будет выполнен ремонт пяти масляных выключателей 35кВ и двух силовых трансформаторов, а также произведена замена 12 разрядников 35кВ на ограничители перенапряжения.

Выполнение мероприятий ремонтной программы качественно и в срок позволяет энергетикам обеспечить эффективное функционирование электросетевого комплекса региона. Завершить основные мероприятия, предусмотренные документом, энергетики планируют до конца сентября 2019 года.