На энергоблоке №1 Белорусской АЭС проведен пробный пуск главных циркуляционных насосов

На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - АО ИК «АСЭ», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») проведен пробный пуск всех четырех главных циркуляционных насосов (ГЦН). Мероприятия по проверке работоспособности ГЦН проводились в рамках подготовки к этапу гидравлических испытаний систем и оборудования первого и второго контуров реакторной установки энергоблока.

«Этап гидроиспытаний - это один из важнейших этапов ввода блока в эксплуатацию. Опробование основного оборудования является обязательным условием для их начала», - сказал вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

Для подтверждения безопасности работы энергоблока и высокого запаса его прочности в программе гидравлических испытаний предусмотрен постепенный планомерный подъем давления в первом контуре до 24,5 МПа, во втором - до 11,5 МПа.

Для справки:

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

Департамент коммуникаций АО ИК «АСЭ»