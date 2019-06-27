На стройплощадке Курской АЭС-2 начато армирование перекрытий здания турбины энергоблока №1

На площадке сооружения станции замещения Курская АЭС-2 начата важная технологическая операция - армирование перекрытий здания турбины первого энергоблока. В проектное положение установлены уже восемь из 30 колонн первого яруса на отметке «0». Работы выполняет подрядная организация АО «Концерн Титан-2».

26 июня 2019 года была установлена одна из тяжелых колонн в угол здания. Ее вес составляет 21 тонну, длина - около 10 метров. Подготовку основания и монтаж самой колонны выполняло специальное звено монтажников.

«По плану мы должны закончить первый этап на отметке «0» до 14 сентября текущего года. Затем приступим к монтажу второго яруса до отметки «+43» метра. Колонны второго яруса высотой 30 метров будут монтироваться так же, в один подъем», – пояснил руководитель обособленного подразделения предприятия «Концерн «Титан-2» Павел Иваськов.

Колонны образуют ребра жесткости каркаса здания турбины. Они обвязываются связями, на них монтируются сэндвич-панели – формируется тепловой контур здания. Перед строителями стоит задача до конца года полностью сделать каркас здания турбины энергоблока №1 и начать сооружение фундаментной плиты здания турбины энергоблока №2.

«У нас все задачи важные, но есть первоочередные. Например, сооружение фундаментных плит реакторного и вспомогательного зданий второго энергоблока, а также устройство перекрытий гермозоны первого энергоблока. Завершение этих конструктивов позволит нам двигаться дальше, обеспечит возможность разворота работ по устройству стен и перекрытий», - подчеркивает начальник управления капитального строительства Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин.

Сооружение энергоблоков Курской АЭС-2 идет по графику. Качеству выполнения работ и охране труда уделяется особое внимание.

Для справки:

Курская АЭС-2 - станция замещения, включающая 2 блока мощностью 1255 МВт каждый. Станция возводится по проекту «ВВЭР-ТОИ» (генеральный проектировщик — АО «Атомэнергопроект» (входит в Группу компаний ASE), генеральный подрядчик — Группа компаний ASE). Энергоблоки № 1 и № 2 станции замещения Курская АЭС-2 сооружаются по самому передовому российскому проекту атомной станции «ВВЭР-ТОИ» (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Мощность каждого выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы увеличился в 2 раза. Проект предусматривает использование сочетания пассивных и активных систем безопасности. В том числе, в состав проекта «ВВЭР-ТОИ» входит устройство локализации расплава активной зоны (УЛР) - уникальная российская технология, которая обеспечивает управление безопасностью. Организация европейских энергопроизводителей признала проект «ВВЭР-ТОИ», соответствующим «Требованиям европейских эксплуатирующих организаций» (European Utility Requirement, EUR).

Управление информации и общественных связей Курской АЭС