Новинка IEK®: Трехфазный осветительный шинопровод для создания систем акцентного освещения

Трехфазный шинопровод IEK® применяется для создания систем акцентного освещения с использованием светодиодных трековых светильников IEK®.

Трехфазная система отличается высокой несущей нагрузкой подвесной инсталляции, а также возможностью создавать независимые группы светильников в каждой из трёх цепей. Качество применяемых материалов позволяет использовать шинопроводы в интерьерах с высокими техническими и эстетическими требованиями. Подробнее — на сайте iek.lighting.