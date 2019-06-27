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Производство

Новинка IEK®: Трехфазный осветительный шинопровод для создания систем акцентного освещения

Новинка IEK®: Трехфазный осветительный шинопровод для создания систем акцентного освещения

28 июня 2019, 09:00
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Трехфазный шинопровод IEK® применяется для создания систем акцентного освещения с использованием светодиодных трековых светильников IEK®.

Трехфазная система отличается высокой несущей нагрузкой подвесной инсталляции, а также возможностью создавать независимые группы светильников в каждой из трёх цепей. Качество применяемых материалов позволяет использовать шинопроводы в интерьерах с высокими техническими и эстетическими требованиями. Подробнее — на сайте iek.lighting.

Компания: Группа компаний IEK

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