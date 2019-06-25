Александр Назаров рассказал о технологиях "умного города" на Московском урбанистическом форуме

Сегодня в Москве в рамках Московского урбанистического форума мэр столицы Сергей Собянин провел встречу с лидерами международного бизнеса, на которой обсуждались условия развития современного города. О технологиях «умного города», цифровизации ключевых сфер участникам рассказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

На встрече, которая была посвящена созданию устойчивых городов и приоритету качества жизни, Александр Назаров отметил конкурентные преимущества российских производителей и поставщиков цифровых решений и технологий «умного города», среди которых особое место занимает Госкорпорация Ростех:

«Наше преимущество – это собственные производственные мощности, развернутые по всей стране; десятки заводов, которые разрабатывают и создают различные элементы «умного города» – от светофорных компонентов и систем уличного освещения до информационных табло и камер наблюдения».

В частности, дочернее предприятие Ростеха ГЛОНАСС-БДД разрабатывает решения, которые позволяют анализировать разрозненные данные из различных информационных систем о передвижения транспорта. На основании этого анализа решение позволяет давать конкретные рекомендации, что нужно сделать, чтобы сделать дороги безопаснее.

«И самое главное, эти решения появляются не на основании свершившихся аварий, а на основании предсказанных искусственных интеллектом», – подчеркнул Александр Назаров.

Кроме того, Госкорпорация принимает участие во внедрении в Москве интеллектуальной транспортной системы, результатом чего стало улучшение дорожной ситуации в столице на 15%.

В Москве также работает информационный ресурс для бизнеса – Портал поставщиков для осуществления закупок малого объема в электронном виде. В то же время Ростех в 2018 году разработал федеральный ресурс – единый агрегатор торговли «Березка». Уже есть решение об интеграции двух ресурсов. В результате появится единая авторизация пользователей и синхронизация классификаторов товаров, работ и услуг между собой и каталогом, формируемым Министерством финансов Российской Федерации.

«Таким образом разработки Ростеха принесут дополнительные возможности для развития регионального бизнеса и будут способствовать росту конкуренции на рынке закупок малого объема», – добавил Александр Назаров.

В целом Госкорпорация реализует инициативы по программе «Умный город» общей стоимостью более 30 млрд рублей. Проекты по внедрению «умных» технологий в городскую инфраструктуру, помимо Москвы, реализуются в Улан-Удэ, Нижнем Тагиле. В частности, реализация программы «Светлый город» – реконструкция всей системы городского освещения – в Нижнем Тагиле показывает годовую экономию десятков миллионов рублей за счет сокращения потребления электроэнергии на более чем 20 млн кВт в год.

Московский урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, на котором обсуждаются вопросы обеспечения сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов. Он объединяет представителей городских администраций, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний. Форум проводится ежегодно с 2011 года. В этом году среди его участников и спикеров – президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф, заместитель Генерального секретаря ООН Маймуна Мохд Шариф и другие.