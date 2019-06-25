"Россети" и Правительство Москвы будут совместно развивать зарядную инфраструктуру для электротранспорта

4 июля 2019 года в рамках Moscow Urban Forum`2019 компания «Россети» и Правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в столичном регионе.

Соглашение предусматривает создание совместной рабочей группы, участники которой разработают единую концепцию развития зарядной инфраструктуры, включая экономическую модель оказания услуг по зарядке электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта. При создании концепции будет учитываться транспортная и градостроительная политика, проводимая Правительством Москвы, опыт предоставления бесплатной парковки электромобилей в местах размещения объектов зарядной инфраструктуры, а также существующая инфраструктура компании «Россети».

Для успешной реализации соглашения запланирована подготовка проектов нормативных правовых актов, реализация соответствующих инвестиционных проектов, координация процесса технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к городским электрическим сетям.

Группа Компаний «Россети» инвестирует 200 млн. рублей в развитие электросетевой инфраструктуры для обеспечения работы электрозарядных станций.