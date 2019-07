НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в вебинаре "Расширенные возможности управления данными и аналитики для улучшения ситуационной осведомленности электроэнергетических компаний"

11 июля с 17:00 до 18:00 по московскому времени состоится обучающий вебинар СИГРЭ «Расширенные возможности управления данными и аналитики для улучшения ситуационной осведомленности электроэнергетических компаний» (Advanced Utility Data Management and Analytics for Improved Operation Situational Awareness of EPU Operations).

В ходе вебинара будут проанализированы текущие практики, основные тенденции и новые исследования по использованию различных источников данных и аналитических инструментов для повышения ситуационной осведомленности системных операторов, а также рассмотрены технологии управления и интеграции данных для содействия эффективному внедрению приложений по аналитике данных в диспетчерских центрах и для поддержки эксплуатационного персонала.

Вебинар проведет Альберто Дель Россо (Alberto Del ROSSO, US), экс-руководитель РГ D2/C2.41 Advanced Utility Data Management and analytics for improved operation situational awareness of EPU operations, результатом работы которой в 2018 г. стал выпуск Технической брошюры (ТБ) 732. ТБ доступна для скачивания в электронной библиотеке www.e-cigre.org.

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.