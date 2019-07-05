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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в вебинаре "Расширенные возможности управления данными и аналитики для улучшения ситуационной осведомленности электроэнергетических компаний"

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в вебинаре Расширенные возможности управления данными и аналитики для улучшения ситуационной осведомленности электроэнергетических компаний

5 июля 2019, 10:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика 

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11 июля с 17:00 до 18:00 по московскому времени состоится обучающий вебинар СИГРЭ «Расширенные возможности управления данными и аналитики для улучшения ситуационной осведомленности электроэнергетических компаний» (Advanced Utility Data Management and Analytics for Improved Operation Situational Awareness of EPU Operations).

В ходе вебинара будут проанализированы текущие практики, основные тенденции и новые исследования по использованию различных источников данных и аналитических инструментов для повышения ситуационной осведомленности системных операторов, а также рассмотрены технологии управления и интеграции данных для содействия эффективному внедрению приложений по аналитике данных в диспетчерских центрах и для поддержки эксплуатационного персонала.

Вебинар проведет Альберто Дель Россо (Alberto Del ROSSO, US), экс-руководитель РГ D2/C2.41 Advanced Utility Data Management and analytics for improved operation situational awareness of EPU operations, результатом работы которой в 2018 г. стал выпуск Технической брошюры (ТБ) 732. ТБ доступна для скачивания в электронной библиотеке www.e-cigre.org.

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Компания: РНК СИГРЭ

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