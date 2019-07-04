На выполнение годовой ремонтной программы Биробиджанской ТЭЦ направлено более 160 млн рублей

В 2019 году на выполнение ремонтной программы на Биробиджанской ТЭЦ (структурное подразделение «Хабаровской теплосетевой компании» филиала АО «ДГК») - ремонт котлов, тепломагистралей, вспомогательного оборудования запланировано порядка 161 млн рублей.

В настоящий момент на станции завершен плановый расширенный текущий ремонт котла № 10. Стоимость произведённых работ составила порядка 20 млн рублей.

За время ремонта, длившегося несколько месяцев, специалисты выполнили замену более 35 тонн поверхностей нагрева, произвели ремонт и настройку золоулавливающих установок для очистки дымовых газов. Эти мероприятия повысят надежность работы оборудования и положительно отразятся на экологических показателях ТЭЦ.

В настоящее время на БТЭЦ продолжается ремонт котла №5. Выполняется замена поверхностей нагрева и трубопроводов, будут отремонтированы вспомогательное оборудование, обмуровка, тепловая изоляция, электрооборудование и контрольно-измерительные приборы и автоматизация. Общая стоимость работ на котле, которые продлятся до сентября текущего года, составит более 23 млн рублей.