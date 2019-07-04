Новинка IEK®: соединители и наконечники болтовые луженые от 1 до 35 кВ со специальным гальваническим защитным покрытием

Доклад Сергея Агеева, ООО “Технопром”
Кабеленесущие Системы: построение каналов сбыта на рынке электротехники ...
5 июля 2019, 09:15
Рубрика: Инновации
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Соединители и наконечники болтовые луженые IEK® от 1 до 35 кВ предназначены для оконцевания и соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных. Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб.
Преимущества соединителей и наконечников болтовых IEK®
Особенности конструкции соединителей и наконечников болтовых IEK®