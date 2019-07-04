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Инновации (разработки)

Новинка IEK®: соединители и наконечники болтовые луженые от 1 до 35 кВ со специальным гальваническим защитным покрытием

Новинка IEK®: соединители и наконечники болтовые луженые от 1 до 35 кВ со специальным гальваническим защитным покрытием

5 июля 2019, 09:15
Рубрика: Инновации
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Соединители и наконечники болтовые луженые IEK® от 1 до 35 кВ предназначены для оконцевания и соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных. Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб.

Преимущества соединителей и наконечников болтовых IEK®

  • Предназначены для любого типа кабельных жил.
  • Обеспечивают высокую скорость монтажа.
  • Каждый соединитель и наконечник является мультиразмерным.
  • Рабочее напряжение до 35 кВ.
  • Болтовые головки срываются при достижении момента затяжки, оптимального для качественного соединения.

Особенности конструкции соединителей и наконечников болтовых IEK®

  • Гальваническое защитное покрытие.
  • Не требуется специальный инструмент для монтажа.
  • Х-образное угловое расположение болтов гарантирует механическую прочность соединения.
  • Рифленая накатка и токопроводящая паста на внутренней поверхности увеличивают площадь и механическую прочность контактного соединения.

Компания: Группа компаний IEK

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