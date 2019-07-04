Новинка IEK®: соединители и наконечники болтовые луженые от 1 до 35 кВ со специальным гальваническим защитным покрытием

Соединители и наконечники болтовые луженые IEK® от 1 до 35 кВ предназначены для оконцевания и соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных. Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб.

Преимущества соединителей и наконечников болтовых IEK®

Предназначены для любого типа кабельных жил.

Обеспечивают высокую скорость монтажа.

Каждый соединитель и наконечник является мультиразмерным.

Рабочее напряжение до 35 кВ.

Болтовые головки срываются при достижении момента затяжки, оптимального для качественного соединения.

Особенности конструкции соединителей и наконечников болтовых IEK®