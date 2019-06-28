Руководство "Россетей" провело встречу с независимыми директорами – членами комитетов по аудиту советов директоров дочерних компаний

8 июля 2019 года в штаб-квартире «Россетей» под руководством исполняющего обязанности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Сергея Кирюхина прошла встреча с независимыми директорами – членами комитетов по аудиту советов директоров дочерних структур холдинга.

В рамках обсуждения были рассмотрены итоги внешней оценки системы внутреннего аудита, а также лучшие практики дочерних предприятий группы «Россети» в области внутреннего контроля.

Участники встречи отметили, что выстраивание эффективной системы внутреннего аудита является одной из важнейших задач, а также подчеркнули важность открытых и доверительных отношений в совместной работе.