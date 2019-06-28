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Встречи

Руководство "Россетей" провело встречу с независимыми директорами – членами комитетов по аудиту советов директоров дочерних компаний

Руководство Россетей провело встречу с независимыми директорами – членами комитетов по аудиту советов директоров дочерних компаний

9 июля 2019, 15:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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8 июля 2019 года в штаб-квартире «Россетей» под руководством исполняющего обязанности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Сергея Кирюхина прошла встреча с независимыми директорами – членами комитетов по аудиту советов директоров дочерних структур холдинга.

В рамках обсуждения были рассмотрены итоги внешней оценки системы внутреннего аудита, а также лучшие практики дочерних предприятий группы «Россети» в области внутреннего контроля.

Участники встречи отметили, что выстраивание эффективной системы внутреннего аудита является одной из важнейших задач, а также подчеркнули важность открытых и доверительных отношений в совместной работе.

«Поддержание конструктивного диалога с представителями всех групп акционеров является одним из основополагающих принципов корпоративного управления в компании «Россети», что позволяет находить оптимальные решения для постоянного совершенствования системы внутреннего контроля», - отметил Сергей Кирюхин.

Компания: ПАО "Россети"

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