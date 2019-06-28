Руководство "Россетей" провело встречу с независимыми директорами – членами комитетов по аудиту советов директоров дочерних компаний

"Электрокабель" Кольчугинский завод"
9 июля 2019, 15:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
8 июля 2019 года в штаб-квартире «Россетей» под руководством исполняющего обязанности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Сергея Кирюхина прошла встреча с независимыми директорами – членами комитетов по аудиту советов директоров дочерних структур холдинга.
В рамках обсуждения были рассмотрены итоги внешней оценки системы внутреннего аудита, а также лучшие практики дочерних предприятий группы «Россети» в области внутреннего контроля.
Участники встречи отметили, что выстраивание эффективной системы внутреннего аудита является одной из важнейших задач, а также подчеркнули важность открытых и доверительных отношений в совместной работе.
«Поддержание конструктивного диалога с представителями всех групп акционеров является одним из основополагающих принципов корпоративного управления в компании «Россети», что позволяет находить оптимальные решения для постоянного совершенствования системы внутреннего контроля», - отметил Сергей Кирюхин.