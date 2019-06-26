196 МВт мощности получили новые потребители "Россети Юг" в первом полугодии 2019 г.

В первом полугодии 2019 г. компания «Россети Юг» исполнила обязательства по 5,4 тыс. договоров на технологическое присоединение к своим электросетям, предоставив новым потребителям 196 МВт мощности.

С начала года филиалы компании заключили 6,4 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 624 МВт мощности. Всего на сегодня в «Россети Юг» действуют 16,3 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 1600 МВт. За этот же период поступило свыше 8,7 тыс. заявок на технологическое присоединение, общая запрашиваемая мощность составила 956 МВт. Наибольшая потребность в техприсоединении в ростовском филиале (4,2 тыс. заявок на 538 МВт) и в астраханском (2,8 тыс. заявок на 81 МВт мощности).



Однако, как отмечают специалисты, максимальная мощность, заявленная в процессе техприсоединения потребителей, как правило, используется менее чем наполовину, а большое количество заявок даже не доходят до стадии заключения договоров – потребитель не выполняет свою часть технических условий.

«Услуга стала проще и доступней, развиваются интерактивные сервисы, потребность в ней растёт, но при этом у потребителей электроэнергии нет жестких обязательств по выполнению своей заявки на ТП и по дальнейшему использованию объёмов, заявленных в договорах техприсоединения. Это обратная сторона медали, которая дорого обходится сетевикам», — говорит Борис Эбзеев, генеральный директор «Россети Юг».

По закону энергетики не могут перераспределить неиспользуемые мощности в пользу новых заявителей. Из-за этого они вынуждены тратить средства на строительство новой инфраструктуры и её обслуживание. Так, по итогам первого квартала 2019 года в «Россети Юг» насчитывалось около 9 тысяч просроченных по вине заявителя договоров, часть из них — с капитальными затратами. На выполнение этих договоров компания уже затратила средства, но инвестиции не вернутся - потребитель передумал, отказался от выполнения своей части технических условий. Выход из ситуации в группе компаний «Россети» видят в закреплении за потребителем обязанности использовать заявленные мощности или отказываться от них.