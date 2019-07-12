Новосибирский промпарк выиграл конкурс на установку на своей площадке ЦОДа 5G

Электрокабель за 5 лет спустя
12 июля 2019, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИП НОВОСИБ, 5G, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, РОСТЕЛЕКОМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Новосибирский индустриальный парк "Новосиб" стал первым за Уралом, кто выиграл конкурс на установку Центра обработки данных (ЦОД) 5G на своей территории. Управляющая компания промпарка должна подготовить площадку для монтажа оборудования к 1 сентября 2019 года, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор управляющей компании индустриального парка "Новосиб" Александр Осадчий.
"Индустриальный парк "Новосиб" стал участником нацпроекта "Цифровая экономика". Мы за Уралом первые выиграли конкурс [на установку] 5G комплекса. Под монтаж оборудования мы его должны сдать к 1 сентября. Уже делаем, подписаны договора. [Площадь комплекса составит] 1 тыс. кв. м", - сказал он.
Осадчий отметил, что проект будет реализовывать компания "Ростелеком". Общая потребляемая мощность электроснабжения составит 2,5 МВт.
В настоящее время "Новосиб" освобождает площадку под ЦОД и осуществляет перенос ранее работавшего на ней производства.
Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 года и включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб.