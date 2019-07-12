Владимир Смирнов принял участие в Международном нефтегазовом молодежном форуме "НОТ СНАLLANGE 2019"

Электрокабель за 5 лет спустя
12 июля 2019, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Помощник Министра энергетики Российской Федерации Владимир Смирнов посетил на площадке ПАО «Татнефть» I Международный нефтегазовый молодежный форум «НОТ СНАLLANGE 2019», проводимый при поддержке Минэнерго России.
Форум собрал 250 участников из 5 стран, 19 регионов России, 20 нефтегазовых компаний и 32 образовательных организаций высшего образования. Мероприятие впервые в России и в мире проводится в формате хакатона, реализованного Национальным фондом подготовки кадров.
Владимир Смирнов поприветствовал участников форума и отметил уникальность формата мероприятия, способствующего выявлению новых идей в решении актуальных отраслевых задач и лучших специалистов, предложивших способы их реализации.