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Мероприятия

Владимир Смирнов принял участие в Международном нефтегазовом молодежном форуме "НОТ СНАLLANGE 2019"

Владимир Смирнов принял участие в Международном нефтегазовом молодежном форуме НОТ СНАLLANGE 2019

12 июля 2019, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго

Помощник Министра энергетики Российской Федерации Владимир Смирнов посетил на площадке ПАО «Татнефть» I Международный нефтегазовый молодежный форум «НОТ СНАLLANGE 2019», проводимый при поддержке Минэнерго России. 

Форум собрал 250 участников из 5 стран, 19 регионов России, 20 нефтегазовых компаний и 32 образовательных организаций высшего образования. Мероприятие впервые в России и в мире проводится в формате хакатона, реализованного Национальным фондом подготовки кадров. 

Владимир Смирнов поприветствовал участников форума и отметил уникальность формата мероприятия, способствующего выявлению новых идей в решении актуальных отраслевых задач и лучших специалистов, предложивших способы их реализации.

Компания: Министерство энергетики РФ

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