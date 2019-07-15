Минэнерго России налаживет сотрудничество с Японией по вопросам газомоторного транспорта

Министерство энергетики Россиийской Федерации совместно с Министерством экономики , торговли и промышленности Японии в рамках энергодиалога Россия-Япония организовали семинар по вопросам использования экологически чистых видов топлива на транспорте.

В семинаре приняли участие представители Минпромторга России, Минтранса России, ГК «Росатом», а также отраслевые эксперты и представители ведущих отечественных и японских компаний-автопроизводителей.

В ходе мероприятия представители органов власти и бизнеса обсудили перспективы и обменялись опытом повышения экологичности транспорта, в том числе за счет использования автомобилей на альтернативных видах топлив – природном газе, водороде, электричестве, а также возможные направления сотрудничества в указанной сфере.

Стороны договорились с учетом обозначенных национальных приоритетов продолжить обмен опытом в данной сфере, а также рассмотреть возможности углубления сотрудничества между компаниями двух стран.

Кроме этого представители российской делегации посетили объекты по производству водорода для автомобилей на топливных элементах, а также автозавод компании ISUZU в г. Фуджисава, на котором ведется разработка и производство машистральных тягачей на сжиженном природном газе.