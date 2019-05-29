Ивэнерго: за 6 месяцев 2019 года отремонтировано более 300 трансформаторных подстанций

В «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие 2019 года. Главная задача ивановских энергетиков - повысить надежность работы электросетевого комплекса региона, в том числе в осенне-зимний период.

В период с января по июнь 2019 года сотрудники предприятия отремонтировали более 1 295 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжения, заменили 698 опор ЛЭП, отремонтировали 312 комплектных трансформаторных подстанций в распределительных сетях 0,4-6-10 кВ. На подстанциях 35-110 кВ заменено 210 опорно-стрежневых изоляторов, отремонтировано 150 выключателей и 128 разъединителей. На воздушных линиях (ВЛ) 6-10 кВ энергетики заменили 22,9 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

Для минимизации риска отключений электроэнергии, вызванных перекрытием токоведущих частей ВЛ на поросль и ветки деревьев, выполнена расчистка 850 га трасс ВЛ.

Всего в течение 2019 года энергетики филиала Ивэнерго проведут ремонт 2 400 км воздушных линий электропередачи (ВЛ), отремонтируют 596 ТП в сетях 0,4-6-10 кВ, заменят 1 216 опор ВЛ и более 10 тысяч изоляторов.

«Ремонтная программа «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» выполняется качественно и в точном соответствии с установленными сроками. Ряд ключевых работ наши сотрудники реализовали с превышением плановых показателей», - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя генерального директора - директора «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» Алексей Васильев.

Отметим, что своевременная реализация мероприятий программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий, низких температур, а также обеспечить надежное электроснабжение потребителей Ивановской области и снизить потери электроэнергии в сетях.