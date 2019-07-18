Производство химических соединений для электроники появится в Нижнем Новгороде в 2021 году

Компания "ТК "Нефтепроминвест" планирует вложить около 200 млн рублей в создание в Нижнем Новгороде научно-исследовательского лабораторного комплекса по производству химических соединений, используемых в производстве электроники. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Нижегородской области.

"ООО "ТК "Нефтепроминвест" планирует разместить на территории Нижегородской области научно-исследовательский лабораторный комплекс, включающий в себя опытно-промышленное производство ряда химических соединений, используемых в производстве электроники. Расчетный объем инвестиций составит 200 млн рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году", - отмечается в сообщении.

Лабораторный комплекс займется созданием химических соединений, которые используются в нанопленках при производстве полупроводников, микросхем, процессоров и чипов.

"Конечными потребителями продукции будут являться такие крупные мировые производители полупроводников из Азии, Европы и США, как TSMC, Qualcomm, SK Hynix, UMC, Toshiba, Infineon, Avago. Для нас крайне важно, что инвестпроект, реализуемый в нашем регионе, отвечает направлениям, заданным нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

В среду совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку компании на предоставление ей земельного участка площадью 30 тыс. кв. м для строительства комплекса.

ТАСС