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Модернизация

Белоярская АЭС: энергоблок №4 выведен на номинальный уровень мощности

Энергоблок №4 Белоярской АЭС, отключенный от сети 12 июля 2019 года, выведен на номинальный уровень мощности и на данный момент осуществляет выработку электроэнергии в соответствии с диспетчерским графиком. Пуск энергоблока произведен по штатному алгоритму. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №3 и 4 атомной станции.  Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет. 

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 г. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. 

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru

Компания: АО "Концерн Росэнергоатом"

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