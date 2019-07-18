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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Выпуск "CIGRE Leadership Circle" за июль 2019 года

Выпуск CIGRE Leadership Circle за июль 2019 года

19 июля 2019, 09:55
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Leadership Circle
Отрасль: Электроэнергетика 

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Ник Акинс

Ник Акинс

Ив Цумвальд

Ив Цумвальд

Уважаемые лидеры отрасли!

Мне очень приятно писать эту редакционную статью для третьего издания «Leadership Circle», которое впервые выйдет в формате электронного вестника.  На последней Сессии в Париже в 2018 году мы провели мероприятие, на котором лидеры промышленности высказали свои соображения и комментарии о том, как можно было бы улучшить отношения с СИГРЭ для нашей общей пользы. Один из поднятых вопросов касался необходимости расширения обмена информацией между лидерами отрасли и членами СИГРЭ. Это позволит повысить информированность Технических комитетов СИГРЭ с целью своевременного предоставления членам необходимой технической информации. Кроме того, лидеры смогут узнавать об актуальных технических проблемах и о возможных способах их решения.

В издание включены два интервью руководителей крупных энергетических предприятий США и Европы. Их основой стали конкретные вопросы, актуальные для отрасли в настоящее время. Статьи показывают сходства и различия между двумя континентами и предоставляют читателям важную информацию о проблемах, стоящих сегодня перед отраслью, и решениях.

Уверен, вы найдете этот и последующие выпуски чрезвычайно полезными для себя и своих коллег.

Надеюсь увидеть вас на мероприятии СИГРЭ в скором будущем.

Роб СТЕФАН, президент СИГРЭ

Интервью с Ником Акинсом, директором компании American Electric Power.

Автор: Майк Хейек, член Административного совета и Управляющего комитета СИГРЭ.

Интервью на английском языке: ссылка.

Перевод интервью на русский язык: ссылка.

Интервью с Ивом Цумвальдом, директором компании Swissgrid (Системный оператор Швейцарии).

Автор: Маттиас ЦВИККИ, Председатель Национального комитета СИГРЭ Швейцарии.

Интервью на английском языке: ссылка.

Перевод интервью на русский язык: ссылка.

 

Компания: РНК СИГРЭ

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