Выпуск "CIGRE Leadership Circle" за июль 2019 года

Все, чем живет кабельный рынок
19 июля 2019, 09:55
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Leadership Circle
Отрасль: Электроэнергетика
Ник Акинс
Ив Цумвальд
Уважаемые лидеры отрасли!
Мне очень приятно писать эту редакционную статью для третьего издания «Leadership Circle», которое впервые выйдет в формате электронного вестника. На последней Сессии в Париже в 2018 году мы провели мероприятие, на котором лидеры промышленности высказали свои соображения и комментарии о том, как можно было бы улучшить отношения с СИГРЭ для нашей общей пользы. Один из поднятых вопросов касался необходимости расширения обмена информацией между лидерами отрасли и членами СИГРЭ. Это позволит повысить информированность Технических комитетов СИГРЭ с целью своевременного предоставления членам необходимой технической информации. Кроме того, лидеры смогут узнавать об актуальных технических проблемах и о возможных способах их решения.
В издание включены два интервью руководителей крупных энергетических предприятий США и Европы. Их основой стали конкретные вопросы, актуальные для отрасли в настоящее время. Статьи показывают сходства и различия между двумя континентами и предоставляют читателям важную информацию о проблемах, стоящих сегодня перед отраслью, и решениях.
Уверен, вы найдете этот и последующие выпуски чрезвычайно полезными для себя и своих коллег.
Надеюсь увидеть вас на мероприятии СИГРЭ в скором будущем.
Роб СТЕФАН, президент СИГРЭ
Автор: Майк Хейек, член Административного совета и Управляющего комитета СИГРЭ.
Интервью на английском языке: ссылка.
Перевод интервью на русский язык: ссылка.
Автор: Маттиас ЦВИККИ, Председатель Национального комитета СИГРЭ Швейцарии.
Интервью на английском языке: ссылка.
Перевод интервью на русский язык: ссылка.