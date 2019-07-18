Выпуск "CIGRE Leadership Circle" за июль 2019 года

Ник Акинс Ив Цумвальд

Уважаемые лидеры отрасли!

Мне очень приятно писать эту редакционную статью для третьего издания «Leadership Circle», которое впервые выйдет в формате электронного вестника. На последней Сессии в Париже в 2018 году мы провели мероприятие, на котором лидеры промышленности высказали свои соображения и комментарии о том, как можно было бы улучшить отношения с СИГРЭ для нашей общей пользы. Один из поднятых вопросов касался необходимости расширения обмена информацией между лидерами отрасли и членами СИГРЭ. Это позволит повысить информированность Технических комитетов СИГРЭ с целью своевременного предоставления членам необходимой технической информации. Кроме того, лидеры смогут узнавать об актуальных технических проблемах и о возможных способах их решения.

В издание включены два интервью руководителей крупных энергетических предприятий США и Европы. Их основой стали конкретные вопросы, актуальные для отрасли в настоящее время. Статьи показывают сходства и различия между двумя континентами и предоставляют читателям важную информацию о проблемах, стоящих сегодня перед отраслью, и решениях.

Уверен, вы найдете этот и последующие выпуски чрезвычайно полезными для себя и своих коллег.

Надеюсь увидеть вас на мероприятии СИГРЭ в скором будущем.

Роб СТЕФАН, президент СИГРЭ

Интервью с Ником Акинсом, директором компании American Electric Power.

Автор: Майк Хейек, член Административного совета и Управляющего комитета СИГРЭ.

Интервью на английском языке: ссылка.

Перевод интервью на русский язык: ссылка.

Интервью с Ивом Цумвальдом, директором компании Swissgrid (Системный оператор Швейцарии).

Автор: Маттиас ЦВИККИ, Председатель Национального комитета СИГРЭ Швейцарии.

Интервью на английском языке: ссылка.

Перевод интервью на русский язык: ссылка.