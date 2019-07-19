Инвестор космического завода под Воронежем заявил о готовности производить двигатели

ООО «НСТР Космические системы», намеренное реализовать под Воронежем проект частного космического завода, заявило о завершении цикла испытаний рулевого жидкостного ракетного двигателя. Как уточнили в компании, «внутреннее обозначение» двигателя — 11КД01Ж. В качестве топлива заявлено использование уайт-спирита и закиси азота, охлаждение — радиационное, зажигание — пиротехническое.

«В ходе испытаний с октября 2018 года по июль 2019 года было опробовано четыре модификации двигателя, изготовленных как традиционными методами из нержавеющей стали, так и со смесительной головкой, напечатанной на 3D-принтере из кобальт-хром-молибденового сплава в Центре аддитивных технологий. Конструкция ЖРД, включая смесительную головку, была полностью разработана специалистами НСТР. Некоторые модификации ЖРД позволяют использовать металлические и композитные насадки на сопло для повышения эффективности на больших высотах»,— заявили в компании. Испытания, по данным ООО, проводились в бронекамере. Время работы двигателей — до 7 секунд. Двигатель «планируется использовать как рулевой в сверхлегких ракетах-носителях, а также в составе учебного огневого испытательного стенда для подготовки студентов профильных вузов».

Напомним, объем инвестиций в частный космический завод под Воронежем может достигнуть 500 млн руб. в течение пяти-семи лет. Завод может быть построен в 8 км от Воронежа на территории 5 га за индустриальным парком «Масловский». На первых этапах компания планировала производить сверхлегкие ракеты, которые смогут выводить легкие спутники на высоту до 100 км.

Коммерсант