От малогабаритных машин до готовых технологических линий

Шведская компания Lämneå Bruk предлагает широкий и диверсифицированный ассортимент оборудования для производства проволоки. Начав с пяти машин для подготовки высококачественной катанки, в настоящее время компания предлагает потребителям разнообразные системы для эффективной очистки проволоки из низкоуглеродистой и высокоуглеродистой стали.

Система для удаления окалины методом изгибания с изменением направления выпускается в нескольких размерах. Вторая машина для удаления окалины при помощи щёток оснащена «умной» системой определения давления щёток. Эта функция в сочетании с наличием восьми щёток, регулируемых в соответствии с конкретным изделием (проволокой), обеспечивает оптимальные результаты очистки и продолжительный срок службы щёток. Кроме того, эта машина отличается очень удобным для потребителя способом подключения (штепсельным разъёмом). Серия машин, участвующих в подготовке катанки, включает ещё одну систему для удаления окалины методом шлифования. Эта машина оснащена двумя шлифовальными лентами и системой самовыравнивания положения движущейся проволоки. Компактная механическая установка для удаления окалины с помощью водяной струи, системы очистки и нанесения смазочного состава завершают линейку оборудования для подготовки катанки.

Для следующего этапа производственного процесса и этапа подготовки проволоки к дальнейшей обработке компания Lämneå Bruk предлагает серию отдающих устройств. Пять таких систем включают вертикальное отдающее устройство для катанки с поворотными держателями барабанов большого размера, вращающееся вертикальное отдающее устройство с системой откидывания и расширения, вертикальное отдающее устройство флаерного типа, горизонтальное отдающее устройство с системой откидывания, а также горизонтальное отдающее устройство флаерного типа. Последняя модель может быть оснащена приводным флаером и выталкивателем для обеспечения оптимального процесса подготовки проволоки. Компания Lämneå Bruk известна, главным образом, своими инновационными волочильными станами. Компания выпускает три различных типа таких систем, которые являются уникальными для данной отрасли. Все волочильные станы имеют гибкую конфигурацию расположения, систему с настройкой расположения волок, которая позволяет производить запуск, останов и обход любой волоки в зависимости от предпочтений и требований конкретного потребителя. Все волоки имеют V- образные выемки, которые создают двойной охлаждающий эффект изнутри волочильного инструмента. Специальное предложение компании Lämneå Bruk - простая комбинация прямой и петлеобразной линий волочения. Одна и та же система настройки расположения волок даёт возможность производить смену этих двух линий путём простого управления с экрана компьютера без каких-либо дополнительных механических регулировок.