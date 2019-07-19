В Индии планируется увеличить мощность гидрогенерации на 1 190 МВт в 2019 г.

Установленную мощность индийских гидроэнергетических объектов планируется увеличить в текущем году на 1 190 МВт, что позволит довести суммарную мощность гидрогенерации в стране до более чем 50 000 МВт.

В настоящее время объем гидроэнергетических мощностей в Индии составляет свыше 49,9 ГВт, из которых 45,399 ГВт приходится на крупные ГЭС и 4,594 ГВт на малые ГЭС. В прошлом году правительство планировало увеличить объемы гидрогенерации на 840 МВт, но удалось увеличить только на 140 МВт. В текущем году государственная индийская компания North Eastern Electric Power Corporation Limited (NEEPCO), специализирующаяся в секторе ВИЭ-генерации, планирует ввести в эксплуатацию ГЭС Kameng Hydel Power мощностью 600 МВт, которая сооружается в штате Аруначал-Прадеш. В штате Химачал-Прадеш (Himachal Pradesh) правительством штата запланировано увеличение на 211 МВт объема гидрогенерирующих мощностей (3 гидроагрегата по 33,33 МВт и 3 гидроагрегата по 37 МВт).

Частными индийскими компаниями также планируется ввести в эксплуатацию около 379 МВт гидрогенерации, в состав которой входят: ГЭС Bajoli Holi, сооружаемая компанией GMR Group в штате Химачал-Прадеш (180 МВт), а также ГЭС Singoli Bhatwari (66 МВт)* и ГЭС Sorang hydel (100 МВт), строящиеся в штате Уттаракханд. Согласно графику, подготовленному Центральным управлением электроэнергетики Индии (Central Electricity Authority), перейти отметку в 50 ГВт установленной мощности гидрогенерации удастся, если компания NEEPCO, как и планировалось, введет в коммерческую эксплуатацию гидроагрегаты 1 и 2 ГЭС Каменг (Kameng) мощностью по 150 МВт каждый в августе текущего года. В течение апреля и мая 2019 г. гидрогенерация обеспечила 13% от общего объема выработки электроэнергии среди традиционной генерации. Рост выработки гидрогенерации составил почти 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего в прошлом году гидроэлектростанции обеспечили 10% от общего годового объема производства электроэнергии среди традиционной генерации.

В настоящее время самые крупные гидрогенерирующие мощности располагаются на севере (19,7 ГВт) и юге (11,77 ГВт) Индии. На западе страны размещено около 7,55 ГВт гидрогенерирующих мощностей, а на востоке– 4,94 ГВт.

Информационно-аналитические ресурсы: Enerdata, Economic Times

* Сооружается компанией Larsen & Toubro.