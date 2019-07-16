В этом году специалисты "Россети Янтарь" отремонтировали более тысячи километров линий электропередачи

Ремонтная программа «Россети Янтарь» реализуется без отставаний от графика. За 6 месяцев текущего года она исполнена на 49 процентов от годового плана. В рамках программы производится замена и усиление опор воздушных линий, ремонт основного электросетевого оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, расчищаются и расширяются просеки воздушных линий электропередачи.



В ходе мероприятий энергетики отремонтировали 1167 км линий электропередачи всех классов напряжения из запланированных 1941 км, произвели капитальный ремонт 414 трансформаторных подстанций из 619 запланированных. Параллельно выполняется ремонт коммутационных аппаратов. Из планируемых 90 энергетики наладили работу 52. Кроме того, в настоящее время сотрудники компании «Россети Янтарь» занимаются расчисткой просек воздушных линий всех классов напряжения. Энергетики уже освободили от поросли 184 гектара просек, что составляет более половины от годового плана.



Большая часть работ выполняется хозяйственным способом, то есть собственными силами энергетиков. Все материально-технические ресурсы для выполнения ремонтной кампании имеются в наличии. Бригады приступили к выполнению программы ещё в начале января. Однако основной объём работ традиционно приходится на 2 и 3 кварталы года.



На ремонт и приведение в надлежащее техническое состояние энергообъектов по всей области за полгода затрачено 148 млн рублей. Основные мероприятия энергетики планируют завершить до конца сентября 2019 года.



Отметим, ежегодно ремонтная программа «Россети Янтарь» выполняется на 100 процентов. Все проводимые в рамках неё мероприятия позволяют сократить количество аварий в сетях, повысив тем самым надёжность электросетевого комплекса региона.