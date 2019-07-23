Александр Новак совершил рабочую поездку в Республику Калмыкия

В рамках рабочей поездки в Республику Калмыкия Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел совместное с Министром строительства и ЖКХ Анатолием Якушевым, а также с ВРИО Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Южного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов.

Александр Новак напомнил, что в состав Южного Федерального округа входят 6 регионов, в том числе Республика Крым и Севастополь.

«В текущем году в ЮФО было введено 590 МВт генерирующей мощности, в том числе важнейшие для обеспечения надежного электроснабжения потребителей объекты генерации, такие как Таврическая ТЭС ПГУ-2 мощностью 251 МВт, Балаклавская ТЭС ПГУ-1 мощностью 245 МВт в Крымской энергосистеме, а также ряд электросетевых объектов в Кубанской энергосистеме, которые обеспечили энергоснабжение как инфраструктурных объектов - сухогрузного района морского порта Тамань и железнодорожной инфраструктуры в направлении сухогрузного района морского порта Тамань, так и подключение новых производственных объектов и бытовых потребителей», - сказал Министр энергетики.

По словам Александра Новака, до конца 2019 года планируется ввести еще ряд объектов практически во всех региональных энергосистемах ЮФО, которые позволят повысить надежность электроснабжения потребителей Республики Крым, Республики Адыгея и Краснодарского края, а также обеспечить электроснабжение объектов сельскохозяйственного назначения и бытовых потребителей.

«В предстоящий отопительный сезон в связи с появлением новых потребителей, а также на основании прогнозных данных по климатическим изменениям мы прогнозируем рост максимального потребления мощности на 10 %, потребления электроэнергии на 4%», - добавил Министр энергетики.

Александр Новак рассказал, что снижение аварийности по генерирующим компаниям за 5 месяцев 2019 года составило 16,6 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года: с 108 до 90, а по запасам топлива в целом по ЮФО фиксируется существенное перевыполнение установленных нормативов.

«Важная задача по ходу подготовки к ОЗП – это проведение всех плановых ремонтов, которые были предусмотрены, обеспечение запасами для надежной работы энергосистемы», - заключил Министр энергетики.

Также в ходе визита в Калмыкию состоялась рабочая встреча Александра Новака с ВРИО Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым, Президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым и Министром строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимиром Якушевым. По итогам переговоров Александр Новак отметил, что энергетика играет роль важной составляющей в развитии региона. В ходе встречи, в частности, обсуждались вопросы развития топливно-энергетического комплекса и социальной сферы региона. По словам главы Минэнерго России, на сегодня в Калмыкии формируется хорошая команда, нацеленная на развитие Республики, на повышение ее социально-экономического уровня развития.

В ходе поездки в присутствии Александра Новака также состоялось подписание Соглашения между Республикой Калмыкия и ПАО «ЛУКОЙЛ» о социально-экономическом сотрудничестве.

Документ направлен на рост производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата в регионе, развитиеминерально-сырьевой базы, рациональное использование природных ресурсов, а также улучшение экологической обстановки. Кроме того, в рамках подписанного Соглашения ПАО «Лукойл» продолжит оказывать поддержку в реализации благотворительных проектов на территории Калмыкии.