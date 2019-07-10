Липецкэнерго досрочно подключило к сетям "Россети Центр" строящуюся школу

Учебное заведение с бассейном и тренажерным залом примет 800 учеников. Энергетики всего за восемь месяцев вместо года, предусмотренного договором, выполнили работы по технологическому присоединению к электрическим сетям строящейся школы в Усмани. Мощность составила 604 кВт. Для этого специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» разработали проект, построили несколько километров воздушных линий электропередачи, проложили новую кабельную линию, провели реконструкцию ЛЭП 10 кВ. Это позволит строителям ускорить завершение отделочных работ в новой школе.

Современное учебное заведение будет разделено на два блока — на 560 мест для учеников средних и старших классов и на здание для 240 младшеклассников. У блоков будут отдельные входы. В основном здание будет иметь три этажа, над частью большего блока - четыре: там разместится студия живописи площадью более 132 квадратных метров. Большой блок будет разделен на два - учебный и спортивный. Отдельные помещения выделены под кабинет зубного врача и психолога. В здании будет лифт для маломобильных школьников. В подвале здания младшей школы расположатся тир и тренажерный зал. Ввод объекта в эксплуатацию планируют к 1 мая 2020 года.

- Мы придаем особое значение технологическому присоединению социально-значимых объектов. Жилые дома, больницы, школы и детские сады! Мы всегда обеспечиваем готовность филиала заблаговременно. Ведь от этого зависит комфорт жителей Липецкой области. Например, в Усмани, в самое ближайшее время мы подключим к сетям «Россети Центр» ещё и новую поликлинику. Работы также планируем выполнить раньше сроков, предусмотренных договором технологического присоединения, - рассказал начальник управления технологических присоединений Эдуард Качура.

Всего же за пять месяцев 2019 года Липецкэнерго выполнило 969 договоров по присоединению к сетям общей мощностью 17,7 МВт.