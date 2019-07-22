Минэнерго России продолжает мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга

В целях информирования участников рынка о качестве нефти в порту Усть-Луга Минэнерго России сообщает, что, по информации ПАО «Транснефть», по состоянию на 00:00 22.07.2019 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 3,1 ppm*. Резервуарный парк порта Усть-Луга на данный момент не содержит некондиционной нефти.

Ожидаемое качество нефти в порту Усть Луга по данному показателю в период 23.07.2019 – 29.07.2019 года будет находиться в диапазоне 2,1-4,2 ppm. Минэнерго России продолжит мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга с еженедельным информированием на официальном сайте.

* - ppm (parts per million) – частей на миллион (т.е 1% = 10 000 ppm). Показатель отражает массовую долю органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С.

Справочно:

В соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 045/2017) массовая доля органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С, должна быть не более 6 ppm.