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Производство

Ракетные двигатели ОДК обеспечили запуск "Союза МС-13" с длительной экспедицией на МКС

Ракетные двигатели ОДК обеспечили запуск Союза МС-13 с длительной экспедицией на МКС

22 июля 2019, 16:15
Рубрика: Производство
Метки: РОСТЕХ
Отрасль: Машиностроение 

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием «Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех, успешно отработали при запуске ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-13» и экипажем длительной экспедиции на Международную космическую станцию. К МКС отправился основной экипаж 60/61-й долговременной экспедиции в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова (командир), астронавтов Луки Пармитано (бортинженер-1) и Эндрю Моргана (бортинженер-2).

Пилотируемый запуск состоялся 20 июля в 19:28 по московскому времени с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.

В 19:37 мск космический корабль «Союз МС-13» успешно отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите, а в 01:48 мск 21 июля в штатном режиме пристыковался к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

В программе очередной длительной экспедиции МКС – научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение ее оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями.

Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз», коэффициент статистической надежности составляет 99,99%. Работы по повышению надежности и совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами «Кузнецова», занятыми в серийном производстве данной продукции.

Компания: Ростех

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