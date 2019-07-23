"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" предотвратил хищение крупной партии КПП

Как стало известно корреспондентам RusCable.Ru, благодаря бдительности сотрудников кабельного завода “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” удалось избежать кражи крупной партии кабельной продукции другого предприятия отрасли - завода “Людиновокабель”. На данный момент в распоряжение корреспондентов поступила только общая информация об инциденте. Ведется подробное расследование. Полная и обновленная информация будет опубликована сразу после получения в разделе “Криминальная Хроника” на RusCable.Ru.

17 июля 2019 года со склада завода “Людиновокабель” в г.Людиново была отгружена крупная партия кабельной продукции, которая должна была отправиться в заказчику в Мурманск. Покупатель, отгрузивший кабель с завода на условиях самовывоза, столкнулся с попыткой его хищения при транспортировке. Инцидент произошел с участием нанятого клиентом частного перевозчика. Однако, 21 июля, украденный кабель с подложными документами обнаружили недалеко от Краснодара.

Предотвратить кражу помогло вмешательство, заподозривших неладное, представителей компании КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”, которые связались с руководством завода “Людиновокабель” и сообщили о своих подозрениях в хищении партии кабеля. Сотрудниками “Людиновокабеля” были предприняты незамедлительные меры. Несмотря на выходной день, представителям компании поставщика удалось выйти на связь с заказчиком и вовремя оповестить его о преступных действиях нанятого им перевозчика.

Благодаря активной позиции представителей кабельного завода “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”, оперативному взаимодействию коллег по кабельной отрасли, удалось предотвратить хищение кабеля, что является прекрасным примером взаимной помощи и поддержки настоящих кабельщиков.

К сожалению, хищения кабеля и другие преступления на кабельном рынке это не редкость. Именно поэтому, всем представителям отрасли нужно быть особенно внимательными в выборе партнеров и перевозчиков. О других случаях хищений кабеля вы сможете узнать из закрытого раздела форума “Криминальная Хроника”. Доступ в раздел предоставляется после проверки личности администрацией портала.