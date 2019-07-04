Драйвер развития "суперсетей" - политическая воля и крупные инвестиции

Энергетики со всего мира ищут пути передачи энергии на дальние расстояния и интеграции энергосистем разных регионов. Решение этой задачи могут обеспечить проекты «суперсетей», считает Рае Квон Чунг, Председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году.

По мнению эксперта, действующий климатический кризис должен стимулировать мировое сообщество на участие в межгосударственных энергетических программах с фокусом на решение проблем нескольких государств. Такие масштабные проекты могут быть реализованы благодаря «суперсетям» - линиям высоковольтных сетей постоянного тока, позволяющим HVDC передавать электроэнергию на расстояние до 6000 километров с минимальными потерями и без ущерба окружающей среде. «Суперсети» предоставляют возможность странам наладить связь между их национальными энергосистемами, увеличить надежность энергоснабжения и усилить региональную интеграцию.

От подобных проектов в выигрыше останутся обе стороны: страны-экспортеры ВИЭ получат прибыль от продаж энергии, также смогут улучшить экономическую и социальную обстановку благодаря новым рабочим местам, страны-импортеры, в свою очередь, смогут сократить свои углеродоемкие предприятия и улучшить общую экологическую обстановку. К примеру, на сегодняшний день Китай страдает от серьезных климатических проблем, вызванных сжиганием органического топлива. Если страна получит доступ к экологически чистой энергии из Монголии или Казахстана, она сможет заметно снизить потребление угля. Проект «суперсетей» также позволит сократить пиковую нагрузку электростанций и транспортировать излишки энергии из одного региона в другой. Однако есть ряд вызовов, препятствующих их широкому применению, среди которых Рае Квон Чунг особенно выделяет политические барьеры и нехватку инвестиций. Субсидии и другие меры государственного стимулирования могут создать условия для развития экологически чистых рынков. А активность частных инвесторов способна подтолкнуть правительства к заключению международных соглашений.

Отметим, что Рае Квон Чунг также является автором концепции «зеленого роста», которая подразумевает достижение экономического развития стран и создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с климатическими изменениями. По его мнению, человечеству грозят три глобальных кризиса: энергетический, экологический и экономический.

«Сжигание углеводородов не может больше служить гарантией экономического роста – нужны новая экономическая парадигма, как например, парадигма трех «Э». Ее суть – тесное переплетение экономики, экологии и энергетики. Чистая возобновляемая энергетика будет стимулировать энергетический рост, не нанося ущерба экологии», - убежден эксперт.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».