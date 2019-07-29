Костромаэнерго в первом полугодии текущего года инвестировало в сети около 170 млн рублей

В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной программы в 1 полугодии 2019 года. За отчетный период энергетики провели реконструкцию 82 км линий электропередачи 110-0,4 кВ.

На сегодняшний день работы закончены в Мантуровском, Кадыйском, Нерехтском районах Костромской области. Энергетики оптимизировали здесь схемы электроснабжения, выполнили установку и монтаж опор, построили оснащенные самонесущим изолированным проводом ЛЭП, заменили вводы в дома потребителей, осуществили вынос трансформаторных подстанций.

В целом объем средств, направленный на реализацию мероприятий инвестпрограммы Костромаэнерго за шесть месяцев, составил 164 миллионов рублей.

Напомним, в общей сложности в 2019 году специалисты Костромаэнерго планируют построить и модернизировать 374 километра линий электропередачи и ввести в работу 13 МВА мощности. На эти цели будет направлено 793,178 миллионов рублей..

«Тщательное планирование и четкое исполнение всех мероприятий инвестпрограммы позволяет филиалу не только обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса Костромской области, но и удовлетворить растущие энергопотребности региона, внося тем самым вклад в его социально-экономическое развитие»,— отметил заместитель директора по капитальному строительству филиала «Россети Центр Костромаэнерго» Андрей Розысков.