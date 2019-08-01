На стройплощадке Ленинградской АЭС-2 установлено последнее крупногабаритное оборудование здания блока №2

На площадке строящегося энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) выполнена операция по установке транспортного шлюза. Многотонное корпусное оборудование впервые устанавливалось на отметку +26,000 метра с использованием гусеничного крана Liebherr 1350. Это последнее крупногабаритное оборудование, которое конструктивно завершает здание реактора.

«Это значимое для нас событие, к которому мы основательно готовились, включая разработку соответствующей документации, специальный план производства работ по установке транспортного шлюза в проектное положение», - рассказал о деталях операции главный инженер филиала «УМИАТ» ПАО «СУС» Сергей Кондратюк. – Особенностью этого подъема стало то, что оборудование необходимо было очень точно провести между строительными конструкциями крана транспортной эстакады, и наши специалисты успешно справились с этой задачей. В целом вся операция по установке транспортного шлюза была выполнена в течение 4 часов».

Стоит отметить, что транспортный шлюз является элементом гермозоны, и монтируется в последнюю очередь, так как через технологический проем, в который он установлен, подается все основное оборудование реакторного зала. Теперь, когда один из ответственных этапов по его транспортировке и подъему успешно выполнен, специалисты смогут приступить к монтажу данного оборудования, и это будет финальной точкой в сооружении здания реактора.

В процессе эксплуатации энергоблока через транспортный шлюз к реактору будет осуществляться транспортировка ядерного топлива и замена оборудования во время ремонтных кампаний.

Для справки:

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом», генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+» Ленинградской АЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС