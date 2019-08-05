"Telecom Биржа" вложила $2 млн в модернизацию сети, применив ВОЛС с 576 волокнами

Компания «Telecom Биржа» модернизировала ядро собственной оптической сети TB Cirex Jet Net, увеличив емкость оптического кабеля до 576 волокон. Инвестиции в модернизацию составили $2 млн.

ВОЛС с емкостью 576 волокон в настоящее время используется компанией на кольцевой магистральной трассе и составляет ее основу, говорится в сообщении «Telecom Биржи». Увеличение емкости позволяет вдвое сократить время, необходимое для предоставления оптических волокон заказчикам – арендаторам или покупателям ВОЛС.

«Ключевой составляющей модификации сети стала оптимизация ее топологии: теперь вместо соединяющих точки присутствия участков со множеством муфт используется магистральное кольцо с радиальными ответвлениями, от которого кабель с помощью одной-двух муфт достраивается до точек присутствия», - поясняет пресс-служба компании.

Помимо самой ВОЛС было также модернизировано оборудование и ПО для эксплуатации, мониторинга и учета.

«На российском рынке к работе с 576-волоконным кабелем готовы единицы. До укладки кабеля мы системно и заблаговременно обучали специалистов работе с новым стандартом емкости. Чтобы гарантировать их уровень, и для производства кабеля, мы работали в плотной связке с мировым лидером Fujikura Ltd.», — прокомментировал управляющий «Telecom Биржи» Александр Вахтин.

При модернизации был использован кабель, спроектированный и произведенный специально для «Telecom Биржи» компанией Fujikura Ltd.

«Передовой стандарт емкости крупнейших мировых операторов на технологичных рынках Японии и США — около 2 тыс. волокон в кабеле магистральной сети, что в разы превышает емкости, используемые в России. Условия прокладки оптоволоконных линий в разных странах отличаются, как и местные рынки. Кроме того, кабели высокой емкости редко используются в городских сетях, с учетом ограничений и трудностей в их монтаже и эксплуатации. Мы надеемся, что внедрение новых сетей высокой емкости поможет поступательно повышать стандарты и российской телеком-индустрии в целом», — отметил представитель Fujikura Ltd.

По словам руководителя службы эксплуатации «Telecom Биржи» Олега Радушкевича, к текущему моменту кабели емкостью восемь волокон не используются компанией, а 32-волоконные применяются только на последних милях.

«Telecom Биржа» с 2011 года оказывает услуги на рынке телекома, в том числе аудит сетевой инфраструктуры и создание индивидуальных решений для бизнеса на базе собственной оптической сети. В компании планируют к 2023 году достичь годового оборота в $75 млн, выйти на международный уровень и создать маркет-плейс для телеком-рынка.

Сеть TB Cirex Jet Net протяженностью более 1500 км присутствует во всех коммерческих ЦОД Москвы. Она проложена по каналам МГТС и ГУП «Москоллектор».

Телеспутник