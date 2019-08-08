Амурские электрические сети восстановили поврежденную во время паводка ЛЭП через Селемджу

«Амурские электрические сети» (филиал АО «ДРСК») завершили аварийно-восстановительные работы после наводнения в Мазановском и Селемджинском районах Амурской области. 8 августа в 18.44 подключены села Майский и Ивановский - теперь во всех селах, где ранее в связи с паводком были введены ограничения, восстановлено централизованное электроснабжение.

Два села в Мазановском районе - Майский и Ивановский, где проживает около 500 человек, не попали в зону наводнения, но в полной мере ощутили последствия паводка. ВЛ 10 кВ, поставляющая электроэнергию в эти населенные пункты, была повреждена: одну из опор – перехода линии электропередачи через реку Селемджа смыло во время значительного подъема уровня воды.

«Участок ЛЭП находится в удаленной местности и после наводнения оказался недоступным для наземного транспорта - дороги и мосты были повреждены водой, - рассказывает главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. - А без техники провести аварийно-восстановительные работы практически не реально. Но наши бригады сделали невозможное. Вручную, без тяжелой техники, на лодке они смогли поставить временную деревянную опору и подвесить провод на переходе через реку. Сильное течение, высокий уровень воды заставлял на месте разрабатывать различные способы выполнения работ. Не сразу удалось добиться желаемых результатов, и только благодаря опыту и мастерству коллектива мы сумели найти решение и построили переход воздушной линии через бурную реку».

Энергетики и часть необходимых материалов были доставлены вертолетом к месту аварийно-восстановительных работ 3 августа. Материал из села Ивановский переправили на остров, где устанавливали опору. С помощью лебедок и ручного инструмента специалисты построили опору, после протянули провод с берега на остров. Установить постоянную опору будет возможно только в зимнее время.

Сегодня также завершены аварийно-восстановительные работы на подстанции 35/10 кВ «Уголовая», оборудование ввели в работу.

На 6.00 9 августа остаются подтопленными 73 воздушных линии электропередачи (1111 опоры стоят в воде). За подтопленными опорами ведется постоянное наблюдение, после схода воды по всей территории прохождения паводка в Амурской области будут организованы мероприятия по их укреплению.

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» просит жителей области быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности! Нельзя приближаться и прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

При обнаружении оборванных проводов сообщите об этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.